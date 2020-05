SAP-Aufsichtsratschef und Mitgründer Hasso Plattner denkt darüber nach, sein Mandat beim dem Walldorfer Softwarekonzern zu verlängern. Dem Handelsblatt sagte er, er sei darauf angesprochen worden und sehe eine gewisse Logik darin, in unruhigen Coronazeiten Kontinuität ins Unternehmen zu bringen. Auf ein paar Jahre mehr käme es ihm nicht an. Im vergangenen Jahr hatte sich der 76-Jährige auf der Hauptversammlung zur Wiederwahl gestellt, allerdings nur für drei statt sonst fünf Jahre. SAP steht derzeit am Scheideweg. Nach kurzer Zeit in einer Doppelspitze mit der Amerikanerin Jennifer Morgan lenkt nun der 40-jährige Christian Klein die Geschäfte als alleiniger Vorstandschef.