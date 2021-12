Planetarium jetzt Teil des Milchstraßenwegs

Das Mannheimer Planetarium ist neuerdings Teil des Milchstraßenwegs am Radioteleskop Effelsberg in der Eiffel. Darauf weist eine Plakette an der Außenwand des Planetariums hin. Der Milchstraßenweg ist eine Einrichtung des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie und des Radio-Observatoriums Effelsberg. Der Milchstraßenweg zeigt maßstabsgerecht die Entfernungen zwischen verschiedenen Himmelskörpern. 18 Stationen liegen auf einer Strecke von vier Kilometern in der Nähe des Radioteleskops. Das Mannheimer Planetarium ist nach dem Haus der Astronomie in Heidelberg die zweite Außenstelle des Milchstraßenwegs.