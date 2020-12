Die Stadt Mannheim will Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit einer Plakataktion über ihre Pflichten wegen der Corona-Pandemie informieren. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld.

In acht Sprachen weist die Stadt Mannheim auf die Pflicht zum Test und zur Quarantäne hin Stadt Mannheim

Wie die Stadt mitteilte, haben Rückkehrer aus Risikogebieten einen "sehr hohen Anteil" an den steigenden Fallzahlen in Mannheim. Deshalb wird die Stadt in den kommenden beiden Wochen mit dieser Kampagne nochmals verstärkt darauf hinweisen, welche Maßnahmen in einem solchen Fall Pflicht sind: Testen lassen, in Quarantäne gehen und sich bei der Stadt melden.

Großformatige Plakate in acht Sprachen

Die großformatigen Plakate sollen über das gesamte Stadtgebiet verteilt werden und sind in acht Sprachen verfasst, unter anderem auf türkisch, russisch, bulgarisch und serbokroatisch. Auch in Arztpraxen und Apotheken sollen entsprechende Poster aufgehängt werden.

Verstöße gegen Corona-Regeln sind "kein Kavaliersdelikt"

Die Stadt betont in diesem Zusammenhang erneut, dass alle, die sich nicht an die geltende Corona-Verordnung halten, gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Dies sei kein Kavaliersdelikt und verantwortungslos, heißt es weiter. Deshalb droht die Stadt auch mit Bußgeldern.

Seit Beginn der Pandemie ist das Coronavirus in Mannheim bei 740 Menschen (Stand Donnerstag) nachgewiesen worden.

Ab Montag zusätzliche Testmöglichkeiten in den Mannheimer Stadtteilen

Die Stadt Mannheim und das Uniklinikum wollen ab Montag zusätzliche Corona-Testangebote machen. Ein mobiles Team des Klinikums wird zusammen mit dem Gesundheitsamt in den Stadtteilen unterwegs sein. Die Corona-Tests sind gedacht als Angebot für Menschen, die von einer Reise zurückkommen, sowie Lehrer und Beschäftigte in der Kinderbetreuung.

Bis zum 11. September sind die mobilen Teams in Schulen, Hallen und Kindertagesstätten unterwegs. Damit sollen die niedergelassenen Ärzte in Mannheim entlastet werden. Wer sich testen lassen will, sollte mit einem Boarding-Pass, Tickets oder einer Hotelrechnung den gerade beendeten Auslandsaufenthalt belegen können. Personen mit Krankheitsanzeichen sollen nicht von dezentralen Testangeboten Gebrauch machen, sondern sich weiterhin bei der Hotline des Gesundheitsamtes (Tel. 0621 -293 22 53) melden.