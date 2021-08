Helene Fischer und Horst Seehofer (CDU) als lächelnde Kritik an Polizei und Politik. Aktivisten haben Plakatschränke in Mannheim geöffnet, um ihre Botschaft zu platzieren. Die Polizei ermittelt.

An mehreren Mannheimer Straßenbahnhaltestellen waren die Plakate mit den Gesichtern der Sängerin Helene Fischer und des Bundesinnenministers Horst Seehofer aufgetaucht. Sie werben vermeintlich für eine Dating-App.

Protestaktion gegen Polizeigewalt und Rassismus

Die Mannheimer Polizei hat die Plakate eigenen Angaben zufolge am Donnerstagmorgen entfernen lassen. Sie seien offenbar ohne Genehmigung angebracht worden. Deswegen liege eine Ordnungswidrigkeit vor. Laut Polizei hingen diese Plakate an mehr als 20 Stellen in der Innenstadt.

Hinter der Aktion steht offenbar wieder die anonyme Gruppe "Dies Irae", die sich in Anlehnung an das lateinische "Tag des Zorns" so nennt. Die Gruppe ist bekannt für sogenanntes "Adbusting" - Werbung in anderem Kontext als politische Botschaft zu kapern.

Plakate auch in anderen Städten aufgetaucht

Die Plakate wirken auf den ersten Blick wie normale Werbung. Unklar ist laut Polizei, ob die Aktion als Kunst gewertet werden kann oder ob ein Straftatbestand vorliegt. Die gleichen Plakate waren bereits in Frankfurt, Stuttgart und Kassel aufgetaucht.