Mit einer Plakataktion macht ein Ärzte-Verein gegen Tierversuche mobil. Die Großplakate sind in elf deutschen Städten zu sehen - ab sofort auch in Heidelberg und Mannheim. Nach Angaben der kurpfälzer Arbeitsgruppe des Vereins „Ärzte gegen Tierversuche“ ist vielen Menschen zwar bewusst, dass es Tierversuche gibt, nicht aber, dass diese auch in ihrer direkten Nachbarschaft durchgeführt werden. Der Verein will darüber aufklären. So steht auf den Plakaten zum Beispiel der Hinweis auf eine Internetseite, auf der Tierversuche aus der jeweiligen Stadt beschrieben werden. Außerdem will der Verein nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass viele Tierversuche durch Steuergelder finanziert werden. Er fordert außerdem tierleidfreie Forschungsmethoden in den Bereichen der Biomedizin und Biowissenschaft. Die bundesweite Plakataktion hatte bereits Ende Juni begonnen und zieht zeitversetzt durch ganz Deutschland.