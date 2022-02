Landgericht Mannheim: Fünf Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung

Das Mannheimer Landgericht hat einen 45-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft und 5.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Er hatte einen Mann niedergestochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft wegen heimtückischen Mordversuchs gefordert. Heimtückisch deshalb, weil der Angeklagte seine Tat geplant habe und das Opfer völlig unvorbereitet gewesen sei, als der 45-Jährige vor einem Café in der Mannheimer Innenstadt mehrfach auf ihn einstach.

Die beiden Verteidiger plädierten dagegen für eine mildere Strafe. Sie hielten zweieinhalb bis drei Jahre im offenen Vollzug für angemessen. Außerdem schlugen sie eine Aufhebung des Haftbefehls vor, da keine Fluchtgefahr bestehen würde.

Richter ging von spontaner Tat aus

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Angriff um eine spontane, nicht geplante Tat gehandelt hat. Dies sowie das Geständnis des Angeklagten habe sich strafmildernd ausgewirkt. Dennoch habe der Mann seinem Opfer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Der Geschädigte leidet nach eigenen Angaben bis heute unter Taubheitsgefühlen im Brustbereich.

Männer saßen zuvor an verschiedenen Tischen

Der 45 Jahre alte Angeklagte hatte sein späteres Opfer am Tattag in einem Mannheimer Café gesehn und war davon überzeugt, dass er zu einer Gruppe von Männern gehörte, die ihn von einigen Monaten verprügelt hatte. In einer nahegelegenen Konditorei, in der er arbeitete, besorgte sich der Angeklagte ein Messer und ging anschließend wieder ins Café zurück. Dort bat er das seinen Kontrahenten vor die Tür und stach mehrfach auf ihn ein.

Opfer überlebte mit schweren Verletzungen

Der erste Stich ging in den linken Brustkorb. Er wurde laut Staatsanwaltschaft mit solch einer Kraft ausgeübt, dass eine Rippe brach. Es folgten weitere Stiche und Verletzungen vom Hals bis zur Hüfte. Der Mann überlebte mit schwersten Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft war davon überzeugt, dass sich der 45-Jährige für einen früheren Angriff auf ihn rächen wollte. Damals war er von fünf Männern verprügelt worden. Ob das heutige Opfer tatsächlich unter den Angreifern war, konnte nicht geklärt werden.

Täter hatte 0,8 Promille Alkohol im Blut

Während beim Opfer weder Alkohol noch Drogen im Blut gefunden wurden, wurden beim mutmaßlichen Täter 0,8 Promille gemessen. Im Verlauf des Prozesses hatte er die Tat zugegeben. Gleichzeitig hatte er aber erklärt, ihm sein nicht klar gewesen, dass er sein Opfer lebensgefährlich verletzt hatte.

Opfer verzeiht Angeklagtem

Die Anwältin des Opfers erklärte am letzten Prozesstag, dass ihr Mandandt dem Angeklagten verzeihen könne, wenn er von ihm Schmerzensgeld erhält. Letztlich verurteilte das Gericht den 45-Jährigen zu fünf Jahren Gefängnis und einer Zahlung von 5.000 Euro an das Opfer. Der Angeklagte nahm das Urteil regungslos auf.