Landgericht Heidelberg: Plädoyers im Prozess um Kindesmissbrauch erwartet

Im Prozess um einen Rugby-Trainer, der sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten muss, werden am Heidelberger Landgericht die Plädoyers erwartet.

Die Anklage wirft dem 48-Jährigen fünf Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch vor. Die Missbrauchsfälle sollen im Jahr 2019 im Umfeld eines Heidelberger Rugbyvereins geschehen sein, in dem der Mann Kinder- und Jugendmannschaften trainiert hatte. Dabei soll er Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren dazu aufgefordert haben, in seinem Beisein sexuelle Handlungen vorzunehmen. In einem Fall soll sich der Mann auch an einem Kind vergangen haben.

Prozess gegen Rugby-Trainer: Öffentlichkeit ausgeschlossen

Zu Prozessbeginn hatte das Gericht entschieden, die Öffentlichkeit von der Verhandlung bis zur Urteilsverkündung auszuschließen, um die Intimsphäre der jugendlichen Opfer zu schützen. Am Mittwoch wird laut einer Gerichtssprecherin zunächst die Beweisaufnahme fortgesetzt; danach sollen die Plädoyers gehalten und eventuell auch das Urteil gesprochen werden.