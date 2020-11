Das Landgericht Mannheim hat eine 30-Jährigen zu sieben Jahren und neun Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt. Er hat nach Überzeugung des Gerichts seine Ex-Freundin erstochen.

Der Mann hatte sich am Tag nach der Tat vom Balkon der Wohnung in Mannheim-Rheinau gestürzt und sitzt seither im Rollstuhl. Er habe unter starkem Drogeneinfluss gestanden, weswegen er vermindert schuldfähig gewesen sei, so die Staatsanwaltschaft in dem Prozess. Sie hatte neun Jahre Haft gefordert, die Verteidigung fünf Jahre - der genaue Tathergang sei unklar. Der Angeklagte lebe zudem jetzt drogenfrei.

Landgericht Mannheim SWR

Angeklagter sitzt jetzt im Rollstuhl



Der 30-jährige hat seine Ex-Freundin mit 22 Messerstichen getötet, so das Gericht. Er verfolgte die Urteilsbegründung regungslos und teilweise mit geschlossenen Augen. Er hatte vor Gericht erklärt, dass er sich an nichts erinnern könne. Am Tattag habe er viel getrunken und zudem Drogen genommen. Er war am Tag nach der Tat, als die Polizei kam, vom Balkon im fünften Stock des Hauses in Mannheim-Rheinau gesprungen, überlebte aber schwer verletzt. Er sitzt seitdem im Rollstuhl.

Die Mutter, die Tante und Freunde der getöteten 22-jährigen Studentin aus Spanien waren im Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft akzeptiert das Urteil und will keine weiteren Rechtsmittel einlegen.

In schwierigen Verhältnissen aufgewachsen

Der Mann gab in dem Prozess an, in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen zu sein. Seine Jugend war demnach geprägt von Drogenkonsum und kriminellen Geschäften.