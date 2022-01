Lange Haftstrafe wegen Mordversuchs an Wirt gefordert

Im Prozess wegen versuchten Mordes in einem Mannheimer Café hat die Staatsanwaltschaft am Mannheimer Landgericht eine Freiheitsstrafe von elf Jahren für den Angeklagten gefordert. Der 34-Jährige soll den Wirt mit rund 200 Schlägen und Tritten misshandelt und das Leid seines Opfers gefilmt haben. Der Verteidiger hielt hingegen eine höchstens sechsjährige Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung für angemessen. Außerdem schlug er vor, seinen Mandanten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Anlass für den Streit war möglicherweise eine Geldforderung. Der von dem Angeklagten herbeigerufene Bruder verständigte den Notarzt. Der schwer verletzte Mann konnte durch einen intensivmedizinischen Eingriff gerettet werden. Das Urteil soll am Donnerstag gesprochen werden.