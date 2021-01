Im Prozess gegen einen 21-Jährigen Mann wegen versuchten Totschlags an seinem Schwager in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft am Landgericht Mannheim einen siebenjährige Haftstrafe gefordert. Die Verteidigung forderte dagegen lediglich ein Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte soll den Mann seiner Schwester mit einem Messer neunmal in den Rücken gestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Die Schwester soll das Opfer, also ihren Mann, zuvor als gewalttätig bezeichnet haben. Das Urteil soll in einer Woche verkündet werden.