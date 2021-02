Am Heidelberger Landgericht sollen am Mittwoch im Prozess gegen eine Frau wegen versuchten Totschlags die Plädoyers gesprochen werden. Später am Tag könnte auch das Urteil fallen. Die Angeklagte soll am 22. August bei einem Trinkgelage in der Wohnung eines Bekannten gewesen sein. Dort geriet sie laut Anklage in einen heftigen Streit mit einer anderen Frau und ging schließlich mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf sie los. Ein weiterer Gast nahm ihr demnach den Flaschenhals ab, aber die Frau griff die Mittrinkerin weiter an. Schließlich soll sie ihr eine Glasscherbe in den Hals gerammt haben. Die Anklage geht von einer Tötungsabsicht aus.