Ein 65 Jahre alter Mann steht seit Ende April wegen schweren räuberischen Diebstahls vor dem Mannheimer Landgericht. Am Dienstag werden die Plädoyers erwartet. Die Tat liegt rund anderthalb Jahre zurück. Laut Anklage hatte der Mann im November 2019 in einem Weinheimer Supermarkt sieben Flaschen Rum gestohlen. Ein Kassiererin hatte das beobachtet und sprach ihn darauf auf. Daraufhin ergriff er die Flucht und wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft von einem weiteren Supermarkt-Mitarbeiter verfolgt. Auch die Polizei suchte nach ihm. Plötzlich zog der Mann laut Anklage ein Messer und bedrohte seine Verfolger. Die Polizei setzte schließlich Pfefferspray ein und nahm den Mann fest. Er soll zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Möglicherweise wird am Nachmittag bereits das Urteil verkündet.