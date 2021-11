Prozess um Überfall in Tattoo-Studio verzögert sich

per Mail teilen

Der Prozess gegen sechs Männer und eine Frau, die den Inhaber eines Tattoo-Studios in Hockenheim schwer verletzt haben, verzögert sich. Eigentlich sollte die Verhandlung bald enden.

Ursprünglich sollten am Montag die Plädoyers gehalten werden, aber wegen eines Quarantäne-Falls musste die geplante Verhandlung laut Gericht ausfallen. Außerdem wurden weitere Verhandlungstage angesetzt, so dass der Prozess möglicherweise erst in der ersten Januarhälfte zuende geht.

In der Küche aufgelauert

Die Tat soll am 7. Dezember 2020 in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) passiert sein. Laut Staatsanwaltschaft hatten die sechs angeklagten Männer dem späteren Opfer in der Küche seines Tattoo-Studios aufgelauert.

Brutaler Angriff auf Studio-Betreiber

Nach gegenseitigen Provokationen sollen sie mit Quarzhandschuhen auf ihn eingeschlagen haben. Später hatte einer der Männer dem Mann laut Anklage von hinten in den Rücken gestochen. Dabei wurde seine Lunge so schwer verletzt, dass er nur dank einer Notoperation überlebte. Außerdem schlug die angeklagte Frau dem Mann laut Staatsanwaltschaft mit einer vollen Glasflasche auf den Kopf.

Unterschrift erpresst

Offenbar wollten die Angeklagten erreichen, das das Opfer alle Rechte an seinem Tattoo-Studio abtritt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft brachten die Angeklagten den Mann durch die Misshandlungen dazu, eine entsprechende Verzichtserklärung zu unterschreiben.

Weitere Vorwürfe gegen zwei Angeklagte

Zwei der Beschuldigten stehen außerdem wegen einer weiteren Tat vor Gericht: Sie sollen einen Beamten der Mannheimer Justizvollzugsanstalt mit mehreren hundert Euro bestochen haben, um auf diese Weise Drogen und Smartphones in das Gefängnis zu schmuggeln. Im Gefängnis soll einer der Angeklagten dann damit gehandelt haben. Das Urteil wird noch diese Woche erwartet.