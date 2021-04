Im Prozess um den Hygieneskandal am Uniklinikum Mannheim hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Sie geht von vorsätzlichem Handeln des ehemaligen Geschäftsführers aus. Die Plädoyers der Verteidigung folgen.

Der Prozess gegen den angeklagten ehemaligen Geschäftsführer des Mannheimer Universitätsklinikums geht auf die Zielgerade. Alfred Dänzer muss sich wegen möglicher Verstöße gegen das Medizinprodukte-Gesetz verantworten.

Aktives Tun oder Unterlassen?

Das Gericht hat während des Prozesses die Anklage erweitert. Es gehe nicht nur um Unterlassung, sondern möglicherweise auch um aktives Tun beim Angeklagten. Ein Gutachter hatte zuletzt vor Gericht von massiven Mängeln beim OP-Besteck berichtet.

Als verantwortlicher Geschäftsführer des Klinikums soll Dänzer versäumt haben, in den Jahren 2007 bis 2014 für ordentliche Sterilisation von OP-Besteck zu sorgen. Die Staatsanwaltschaft konnte aber nicht nachweisen, dass es durch mangelhafte Instrumente zu Infektionen bei Patienten gekommen ist. Das hat für das Strafmaß aber keine Auswirkungen.

Ermittlungen begannen 2014

Die Staatsanwaltschaft hatte im Oktober 2014 Ermittlungen gegen das Krankenhaus aufgenommen. Experten des Regierungspräsidiums Karlsruhe hatten zuvor bei Durchsuchungen entdeckt, dass Operationsbesteck nicht durch zertifizierte "Spülmaschinen" desinfiziert wurde. Dabei kam auch ans Licht, dass das Regierungspräsidium schon sieben Jahre zuvor die Aufbereitung des Sterilguts beanstandet hatte. In Folge des Hygieneskandals geriet das Klinikum auch finanziell ins Trudeln.

Plädoyers am Nachmittag

Am Donnerstag werden am Mannheimer Landgericht die Plädoyers erwartet. Davor will die Verteidigung noch darauf eingehen, wie genau ein Geschäftsführer kontrollieren und überwachen muss, wenn er Aufgaben an untergeordnete Mitarbeiter delegiert hat. Ein Urteil wird am 26. April erwartet.