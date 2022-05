Plädoyers im Untreue-Prozess vor dem Mannheimer Landgericht

Im Prozess um Untreue bzw. Beihilfe zu Untreue am Landgericht Mannheim werden heute die Plädoyers erwartet. Vor der Wirtschaftsstrafkammer müssen sich zwei Brüder verantworten, die gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern ein Transportunternehmen geführt haben. Wegen unbezahlter Umsatzsteuerforderungen und unbezahlter Sozialversicherungsbeiträgen sollen sie Anfang 2020 nicht mehr in der Lage gewesen sein, die Schulden der Firma auszugleichen. In einem weiteren Verfahren gegen die beiden war es um den Vorwurf der Schwarzarbeit gegangen. Die beiden angeklagten Brüder sollen über mehrere Firmen versucht haben, das noch vorhandene Vermögen der Firma vor den Gläubigern und dem Insolvenzverwalter in Sicherheit zu bringen. Möglicherweise wird heute noch das Urteil gesprochen.