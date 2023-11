per Mail teilen

Im neuen Becken im Mannheimer Luisenpark sind die Pinguine am Mittwoch wieder eingezogen. Wegen Bauarbeiten waren die Tiere für einen Monat im Ersatzbecken untergebracht.

Einen Monat lang waren die Pinguine für die Besucher des Mannheimer Luisenparks nicht zu sehen. Der Grund: Bauarbeiten rund um das Becken. Das sagte eine Park-Sprecherin dem SWR.

Neuer Zaun im Pinguin-Becken im Luisenpark

Bei den Arbeiten wurde der bisherige provisorische Zaun durch einen Zaun aus Edelstahl ersetzt. Weil es Lieferschwierigkeiten zu Beginn der Bundesgartenschau gab, wurde damals das Provisorium eingebaut.

Die Pinguine im Mannheimer Luisenpark sind am Mittwoch wieder eingezogen. Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH, Alexandra Wind

Die Bauarbeiten haben insgesamt vier Wochen gedauert. In der Zeit mussten alle 21 Pinguine in ein Ersatzquartier umziehen, das nicht für Besucher zugänglich war, so die Sprecherin weiter. Grund hierfür sei erhöhte Verletzungsgefahr gewesen - etwa durch scharfe Eisenspähne.