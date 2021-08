per Mail teilen

Die Pilzsaison hat wieder begonnen. Doch wo wachsen schon welche im Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis? Wieviel darf jeder sammeln? Und was sollten Anfänger beachten?

Wer in den letzten Wochen im Pfälzer- oder Odenwald unterwegs war, der konnte schon den ein oder anderen Speisepilz am Wegesrand entdecken. Pilz-Kenner sammeln auch schon seit einigen Wochen, denn die Pilzsaison 2021 hat bereits begonnen.

Wo es schon Pilze gibt

Pilze brauchen einen feuchten Untergrund, um wachsen zu können und milde Temperaturen. Wo wie viele Pilze wachsen, sei lokal also sehr unterschiedlich, erklärt Bernhard Otto des mykologischen Arbeitskreises Rhein-Neckar. In der Rheinebene haben Pilzesammler daher derzeit eher noch weniger Erfolg. Ganz anders sieht es im Pfälzer- und Odenwald aus. Hier findet man schon durchaus einige der beliebten Speisepilze, wie Steinpilz und Maronen - mit etwas Glück sogar einen seltenen Pfifferling.

Pro Person dürfen pro Tag nur ein bis zwei Kilogramm gesammelt werden, denn die Pilze sind nach der Artenschutzverordnung streng geschützt.

Tipps für Anfänger

Die größte Chance auf Pilze zu treffen, hat man nach einem Regentag. Dann vor allem bemooste Waldstellen aufsuchen, da die meist relativ feucht sind und somit eine gute Grundlage fürs Pilzwachstum sind. Hat man einen Pilz gefunden, dann mit einem scharfen Messer dicht über dem Waldboden den Stil abschneiden. Unbedingt die Wurzel im Waldboden lassen, denn so bleibt das Pilzgeflecht bestehen.

"Besuchen Sie am besten einen Pilzkurs."

So vermeidet man einen Fall für die Giftnotzentrale, sollte doch mal ein falscher Pilz in der Pfanne landen. Denn die Verwechslungsgefahr zwischen den essbaren und giftigen Pilzen ist relativ hoch.

Durchschnittliche Pilzsaison zu erwarten

Für den Pfälzer- und Odenwald sieht Pilzexperte Bernhard Otto eher eine durchschnittlich bis gute Pilzsaison.

"Ich würde das Jahr 2021 als ein normales Pilzjahr bezeichnen. Man findet Pilze, aber ein besonders gutes Pilzjahr ist es nicht."

In der Rheinebene finden Sammler bisher kaum einen Pilz. Hier sei es das vierte schlechte Jahr in Folge, so Otto.

Wald war lange Zeit zu trocken

Die Baumbestände und die Myzelien, die Pilzgeflechte, seien beschädigt, sagte Otto. Das sei eine Folge der langen Trockenheit, die in vielen deutschen Fichtenwäldern zu beobachten ist. In der Rheinebene ist vor allem die Buche betroffen. Das Pilzgeflecht braucht aufgrund der Trockenheit mehr Zeit, um sich zu regenerieren. Die Folge: In der Rheinebene beginnt die Pilzsaison immer später.

Bessere Pilz-Aussichten im Herbst

Bernhard Otto ist zuversichtlich, dass es im Herbst mehr Pilze geben wird. Das Interesse am Pilzesammeln hat jedenfalls zugenommen, denn seine Pilzkurse für den Herbst sind alle ausgebucht.