Tempo 30 in ganz Heidelberg?

Die Stadt Heidelberg will einen Pilotversuch starten und Tempo 30 in der Stadt einführen. Wie das gelingen soll, darüber will sich der Klimaschutz-Ausschuss am Mittwoch informieren.

Vom Tempolimit ausgenommen werden sollen alle Hauptverkehrsstraßen. Das sagte eine Sprecherin der Stadt auf SWR Anfrage. Hintergrund ist eine Kooperationsvereinbarung mit der französischen Partnerstadt Montpellier. Heidelberg will von Erfahrungen seiner Partnerstadt profitieren Diese Vereinbarung, die beide Städte anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft unterzeichnet haben, könnte jetzt dazu führen, dass wie in Montpellier auch in Heidelberg Tempo 30 eingeführt wird. Ebenfalls im Gespräch ist in diesem Zusammenhang die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und zwar im gesamten Heidelberger Stadtgebiet. Auch hier soll der Partner aus Frankreich Vorbild sein. Baden-Württemberg Landesverkehrsminister spricht sich für Vorstoß aus Flächendeckend Tempo 30 in Großstädten? Breite Unterstützung für Initiative in BW Tempo 30 großflächig ist der Wunsch in vielen Kommunen. Doch für ein Pilotprojekt ist eine Ausnahmegenehmigung notwendig. Baden-Württembergs Verkehrsminister unterstützt dies. mehr... Einführung in mehreren Stufen Für Heidelberg werde ein kostenloser ÖPNV aber teuer, sagte eine Sprecherin der Stadt. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes sei deshalb unbedingt notwendig. In Sachen Tempolimit wird sich der Gemeinderat am 10. November mit dem Thema befassen.