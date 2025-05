Pilotenfehler war Ursache für Segelflugzeugabsturz in Malsch 2024

Das Flugzeug hatte nach dem Start kaum an Höhe gewonnen. Als der Pilot wieder auf dem Segelfluggelände in Malsch landen wollte, war der Segelflieger abgekippt und in einen Wald gestürzt. Der lebensgefährlich verletzte Pilot starb zwei Tage später im Krankenhaus. Laut Untersuchungsbericht hat der geringe Trainingsstand des 52-Jährigen zum Unglück beigetragen. Flugkameraden in Malsch hatten wörtlich gesagt, der Mann fliege „deutlich zu selten“. Außerdem litt der Pilot seit seiner Kindheit an einer neurologischen Erkrankung, mit der er nicht hätte fliegen dürfen. Bei mehreren Medizinchecks hatte er die Krankheit verschwiegen und Fragebogen falsch ausgefüllt.