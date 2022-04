Ausschüsse beraten Wohnkonzept in PHV

per Mail teilen

Das wohnungspolitische Konzept für die ex-US-Siedlung Patrick Henry-Village ist Thema im Stadtentwicklungs- und Hauptausschuss der Stadt Heidelberg. Wegen Corona wird online beraten. Ein Ziel der Beratungen hat oberste Priorität: die Hälfte des Wohnraums im neuen Stadtteil muss so preisgünstig sein, dass ihn sich auch Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen leisten können. 30 Prozent der über 5.300 Wohneinheiten sollen geförderte Wohnungen werden. Dafür kommen vorwiegend Wohngenossenschaften und die städtische Wohnungsbaugesellschaft als Bestandhalter infrage, heißt es. Das Verhältnis von Miete zu Eigentum soll sich die Waage halten. In dem Quartier werden in Zukunft etwa 10.000 Menschen leben und 5.000 Arbeitsplätze entstehen.