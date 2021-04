Nachdem die Heidelbergerinnen und Heidelberger sich vor neun Tagen in einem Bürgerentscheid gegen das Ankunftszentrum für Flüchtlinge auf den Wolfsgärten entschieden haben, geht die Suche nach einem geeigneten Standort weiter. Am Dienstagabend will der Heidelberger Verein "Urban Innovation" in einer Online-Konferenz die verbleibenden Möglichkeiten diskutieren. Mit dabei sind Stadträte verschiedener Fraktionen. Im Augenblick werden noch zwei Varianten gehandelt: Das Airfield in Heidelberg sowie ein Standort auf dem Areal Patrick-Henry-Village.