MVV baut Phosphor-Recycling-Anlage in Mannheim

Die MVV-Energie AG baut in Mannheim für rund 50 Millionen Euro eine Anlage, mit der Phosphor aus Klärschlamm recycelt werden kann. Phosphor wird in der Landwirtschaft zum Düngen eingesetzt. Am Donnerstag war der Spatenstich für die Anlage, 2021 soll sie in Betrieb gehen.

Die neue Anlage, die bei der MVV auf der Friesenheimer Insel im Mannheimer Norden entsteht, soll Phosphor aus einem Abfallprodukt rückgewinnen – nämlich aus Klärschlamm, der bei der Abwasserreinigung übrig bleibt. In diesem Loch wird der Klärschlamm zukünftig gesammelt. SWR Bislang wurde dieser Schlamm getrocknet und verbrannt. Mit dem innovativen Verfahren sollen rund 90 Prozent des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors aus der Asche recycelt werden. "Würden wir alle Klärschlamme aus Baden-Württemberg in dieser Anlage recyceln, könnten wir 50 Prozent des Phosphor-Bedarfs zurückgewinnen." Unverzichtbares Düngemittel wird bisher importiert Jede Pflanze braucht Phosphor, um zu wachsen. Dafür gibt es bis heute keine Alternative. Daher wird fast das gesamte weltweit geförderte Roh-Phosphat für die Düngemittelproduktion genutzt. Der kommt in Deutschland aber nicht vor, deshalb muss der gesamte Bedarf über Importe gedeckt werden. Außerdem komme der Rohstoff vor allem aus Wüstengegenden wie Negev oder Marokko, sagt MVV-Technikvorstand Roll. Diese teilweise politisch instabile Regionen sind ein weiterer Grund, Phosphor künftig in Deutschland zu recyceln. MVV hilft Mannheim klimaneutraler zu werden Das ist auch politisch gewollt, erklärt die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala. Denn das direkte Ausbringen von Klärschlämmen auf die Felder um zu düngen, wie es zum Teil bis heute praktiziert wird, sei ab 2023 verboten. Daher werde das vorbildhafte Vorangehen der MVV politisch begrüßt: Recyclingprozess erzeugt zusätzlich Energie und Fernwärme Die Anlage selbst wird in das bestehende Heizkraftwerk integriert. In einem 30 Meter langen Rohr wird aus dem nassen Klärschlamm die schadstofffreie Asche werden, aus der das Phosphat gewonnen wird. Die Hitze, die bei dem Prozess entsteht, wird wiederum für die Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. "Das zeigen wir mit dieser Innovation - dass man Nachhaltigkeit und Recycling und die unternehmerische Perspektive auf der andern Seite verbinden kann." 2021 soll die Anlage in Betrieb genommen werden. Die MVV will die Dienstleistung auch anderen Kommunen außerhalb von Mannheim anbieten. Für Hansjörg Roll eine Win-Win-Situation: Er glaube fest daran, dass Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können.