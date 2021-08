Der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix will sich in Europa breiter aufstellen und Teile von US-Konkurrent McKesson kaufen. Beide Unternehmen unterzeichneten eigenen Angaben zufolge am Mittwoch eine Vereinbarung über den Erwerb auch von McKesson-Geschäften in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Portugal und Slowenien. Der Verkauf müsse aber noch kartellrechtlich genehmigt werden, hieß es. Phoenix beschäftigt in Europa rund 40.000 Mitarbeiter, beliefert Apotheken und Kliniken mit Medikamenten und betreibt auch Apotheken in mehreren Ländern.