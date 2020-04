per Mail teilen

Zwei Mitarbeiterinnen eines Pflegeheims in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) haben sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises mitgeteilt. Eine der beiden Mitarbeiterinnen hatte Kontakt zu acht Bewohnern der Einrichtung, die andere hatte keinen Kontakt. Beide befinden sich in häuslicher Isolation. Ein 68-jähriger Bewohner des Pflegeheims wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sein Testergebnis steht noch aus. Alle 56 Bewohner und 43 Mitarbeiter sollen vorsorglich getestet werden. Das Gesundheitsamt hat in Abstimmung mit dem Betreiber weitere hygienische und organisatorische Maßnahmen veranlasst. Unter anderem stellt das Landratsamt dem Heim zusätzliche Schutzausrüstung zur Verfügung.