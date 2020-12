Am Mannheimer Landgericht müssen sich ab Donnerstag eine Frau und ein Mann verantworten, die einen pflegebedürftigen Mann um 300.000 Euro betrogen haben sollen. Sie sind wegen Untreue angeklagt. Nach Angaben des Gerichts pflegte die Angeklagte den 88 Jahre alten Mann über mehrere Jahre. Dabei soll er ihr auch eine Vollmacht für sein Konto und seine EC-Karte gegeben haben. Ohne das Einverständnis des Mannes soll sie mehrfach größere Summen Geld abgehoben haben, insgesamt 100.000 Euro. Im April dieses Jahres brachten die Beschuldigten den alten Mann dazu, einen Vertrag zu unterschreiben und ihnen so 200.000 Euro zu schenken. Während sie die Überweisung des Geldes bei der Sparkasse durchführen wollten, wurden sie von der Polizei festgenommen. Der angeklagte Mann ist offenbar mit der Frau befreundet und an ihren mutmaßlichen Machenschaften beteiligt. Die Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.