Immer mehr Pflegeheime für Impfpflicht

Immer mehr Pflegeeinrichtungen in der Region befürworten und hoffen auf eine Impfpflicht für Mitarbeitende. Nur wenige befürchten dadurch eine Kündigungswelle. Der ASB beispielsweise hat fünf Pflegeheime in der Region und ist für eine Impfpflicht. Die Geschäftsführung befürchtet keine damit verbundenen Kündigungen, weil die Mitarbeitenden bereits mit einer Impfung rechnen würden, heißt es. Ähnlich sehen das das Horst Schroff SeniorenPflegeZentrum der Caritas in Mannheim-Seckenheim und die Evangelische Heimstiftung, die mit 10 Pflegeheimen in der Region vertreten ist. Laut Geschäftsführer würde ein Großteil der Ungeimpften beim „Nein“ zur Impfung bleiben, weshalb eine Impfpflicht notwendig sei. Geteilter Meinung sind die Avendi Pflegeheime und das Maria Frieden Pflegezentrum der Caritas in Mannheim. Laut Caritas-Sprecherin liegt die Impfquote zwar bei 84 Prozent, eine Kündigung der übrigen ungeimpften Angestellten könne bei einer Impfpflicht aber nicht ausgeschlossen werden.