Corona-Ausbruch in Mannheimer Pflegeheim - fünf Senioren gestorben

In einem Pflegeheim in Mannheim-Neckarau hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Fünf Senioren sind gestorben, vier von ihnen waren ungeimpft. Über 20 Bewohner waren infiziert.

Stand Dienstagmorgen (2.11.21) waren laut Pflegeheim-Betreiber "BeneVit" (Sitz in Mössingen, Kreis Tübingen) in der Mannheimer Einrichtung noch 23 Bewohner infiziert. Jeder Bewohner, der wegen des Corona-Virus sterbe, sei "für uns ein Todesfall, der nur schwer auszuhalten ist", so "BeneVit".

"Die Frage, ob wir das hätten verhindern können, bleibt unbeantwortet und steht doch unausgesprochen im Raum. Den Angehörigen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl"

Den 23 Bewohnern sei es relativ gut gegangen, so der Pflegeheim-Betreiber, sie würden in den kommenden Tagen aus der Quarantäne entlassen. Am Dienstagnachmittag befanden sich den Angaben zufolge noch elf Bewohner und zehn Mitarbeiter in Quarantäne.

Ursprung des Ausbruchs in Mannheimer Pflegeheim unklar

Wie das Corona-Virus ins Pflegeheim kam? Der geschäftsführende Gesellschafter von "BeneVit", Kaspar Pfister, sagte dem SWR, dazu gebe es nur Vermutungen: Entweder durch einen zweifach geimpften Angehörigen, der sich beim Besuch des Hauses nicht testen ließ, oder das Virus sei durch einen ungeimpften Mitarbeiter ins Haus gekommen.

Acht Bewohner der Einrichtung in Mannheim-Neckarau liegen aktuell laut "BeneVit" mit einer Covid-Infektion im Krankenhaus. Seit Ende vergangener Woche (28.10.21) seien keine neuen Infektionen bei den Bewohnern festgestellt worden. Von den infizierten Mitarbeitern gelten seit Dienstag 19 als genesen.

Weitere Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag einen weiteren Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Schriesheim. Dort seien 33 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, so das Gesundheitsamt des Landkreises (Stand 2.11.21). Das Amt ermittle nun die Kontaktpersonen und entscheide dann gemeinsam mit der Heimleitung über weitere Maßnahmen. Ermittlungen liefen zudem zu einem weiteren Ausbruchsgeschehen in einem Alten- und Pflegeheim im Rhein-Neckar-Kreis. Das Gesundheitsamt appellierte in diesem Zusammenhang in einer Mitteilung "an alle bislang noch nicht geimpften Personen, schnellstmöglich eines der zahlreichen Impfangebote wahrzunehmen." In der vollständig geimpften Bevölkerung liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) sowohl die Inzidenz der symptomatischen Fälle als auch die Hospitalisierungs-Inzidenz in den verschiedenen Altersgruppen und zu jedem Zeitpunkt deutlich unter der jeweiligen Inzidenz der ungeimpften Bevölkerung.

Fast alle Infektionen entstehen laut "BeneVit" durch Ungeimpfte

Der Betreiber warnte in einer Mitteilung, das Infektionsrisiko bei ungeimpften Personen sei wegen der Delta-Variante "immens". Fast alle Infektionen entstünden bei "BeneVit" direkt oder indirekt "durch ungeimpfte Personen."

Corona im Pflegeheim (Archivbild) SWR SWR

Pflegeheim-Betreiber fordert Impfpflicht für Pflegekräfte und neue Bewohner

Kaspar Pfister, geschäftsführender Gesellschafter der BeneVitGruppe, äußerte sich besorgt hinsichtlich der Impfquote in Deutschland und forderte eine "Impfpflicht für alle in der Pflege Tätigen und eine Impfpflicht für Bewohner, die in Senioreneinrichtungen neu aufgenommen werden."

Außerdem, so Pfister, sei er für ein Ende der Diskussion um die Drittimpfung - egal ob für Bewohner und Mitarbeiter oder auch für die gesamte Bevölkerung primär zum Schutz Dritter. Das, so Pfister, müsse "jetzt endlich umgesetzt werden."

PCR-Test sollte "verpflichtend sein"

Pfister kritisierte auch die aktuelle Praxis bei der Quarantäne und teilte mit, er wünsche sich folgendes Vorgehen:

"Bei erkrankten Bewohnern, die genesen sind, also symptomfrei und mit einem negativen Corona-Schnelltest, sollte ein PCR-Test verpflichtend sein und sofern dieser negativ ist, müsste die Quarantäne vorzeitig beendet werden dürfen."

Quarantäne im Zimmer "eine seelische Qual für Bewohner"

Leider werde dieser Test derzeit von den Gesundheitsämtern aus Kostengründen abgelehnt, so Pfister. Zimmer-Quarantäne sei aber "eine seelische Qual für die Bewohner". Und solange die Kostenübernahme nicht geklärt sei, "übernehmen wir selbst diese Kosten".

Pflegeheim-Betreiber hat Schutzmaßnahmen erhöht

Die Schutzmaßnahmen wurden laut Pfister vor zwei Wochen in allen BeneVit-Einrichtungen erhöht. Alle Mitarbeiter werden demnach täglich vor Arbeitsbeginn getestet, es gelte eine FFP2- Masken-Pflicht für alle, nur für dreifach Geimpfte sei der medizinische Mund-Nasen-Schutz zulässig. Jeder Besucher werde im Haus getestet und trage eine FFP2-Maske, auch hier sei für dreifach Geimpfte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes möglich. Die Bewohner würden täglich getestet, nach der Drittimpfung zwei Mal pro Woche.