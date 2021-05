per Mail teilen

Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, werden immer mehr Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung in der Pflege angeboten, in jüngster Zeit auch verstärkt Studienmöglichkeiten. Die Universitätsmedizin Mannheim etwa bietet ihren Pflege-Azubis paralell ein Duales Studium "Angewandte Pflegewissenschaften (B.A.)" an.