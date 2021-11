Ein Festival für den Pflege-Nachwuchs in Mannheim

per Mail teilen

Wie in vielen anderen Krankenhäusern herrscht auch im Mannheimer Uniklinikum ein akuter Mangel an Pflegekräften. Dort sollte nun ein "Pflege-Festival" Lust auf den Beruf machen.

Interessierte Auszubildende und Pflegekräfte konnten dabei laut Uniklinikum Mannheim (UMM) bei Simulationen, Vorführungen und Filmen "hautnah und interaktiv erleben, wie spannend und vielfältig die pflegerische Tätigkeit auf den Intensivstationen und in der Anästhesie" des Klinikums ist.

Das Szenario in einem der Vorführräume im Übungskrankenhaus des Uniklinikums wirkte ziemlich echt: Ein erfolgreicher Not-Kaiserschnitt, das Neugeborene wird sofort versorgt. Sieben angehende Krankenschwestern waren im Rahmen des "Pflege-Festivals" am Mittwoch live dabei.

Übungsstationen mit Puppen und modernster Technik

An vier weiteren Stationen konnten die Nachwuchskräfte mit Puppen und modernster Technik Einblicke in den Alltag einer Pflegerin, eines Pflegers bekommen. Während der Coronapandemie war das bisher unmöglich. Aber diese Einblicke seien wichtig, um sich für die Intensivpflege zu entscheiden, so Yvonne Dintelmann, Pflegedirektorin des Universitätskilinikums:

"Es braucht nicht so viel Überredung. Es braucht eher die Erfahrung, das Kennenlernen der Arbeit auf der Intensivstation. Die Begegnung. Wie arbeiten wir als Team? Wie unterstützen wir uns gegenseitig? Dann will man da arbeiten."

Jede Klinik in Deutschland rolle neuen Intensiv-Pflegekräften derzeit den roten Teppich aus, so Dintelmann. Laut Klinikum ist bereits eine Neuauflage des "Pflege-Festivals" in Planung.