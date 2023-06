Lena Greulich aus Hardheim-Schweinberg ist die beste Jungzüchterin ihrer Altersklasse. Pferd "Rudi" ist ihre große Leidenschaft. Es steht im Stall im Ortsteil Höpfingen.

Im April hat Lena Greulich die Baden-Württembergische Meisterschaft der Jungzüchter gewonnen. "Ich habe gar nicht damit gerechnet", sagt die 15-Jährige. Der Begriff "Pferdezüchterin" ist allerdings etwas irreführend. Denn Lena selbst züchtet keine Pferde. Aber sie bildet sich beim Landeszuchtverband regelmäßig fort und lernt dabei alles wichtige rund um die Zucht, Haltung und Präsentation von Pferden.

Kein "Pferdemädchen", sondern Fachfrau

Bei der Landesmeisterschaft werden verschiedene Disziplinen rund um die Pferdezucht bewertet. Darunter ein theoretischer Test und die Präsentation und Bewertung von Pferden. "Die lernen dort eben nicht nur Pferdemädchen zu sein sondern Fachmann fürs Pferd", erklärt Marion Hilpert-Breunig, Besitzerin des Höpfinger Zucht- und Pensionsstalls.

"Mit drei Jahren saß ich das erste Mal auf einem Pferd und seitdem ging es nicht mehr ohne."

Eigenes Pferd Rudi

Seit 2020 besitzt Lena ein eigenes Pferd: einen dunkelbraunen Wallach namens Rudi. Bevor Lena und Rudi ausreiten können, wird Rudi gestriegelt, gebürstet und bekommt einen Zopf in die schwarze Mähne geflochten. Im Vergleich zu anderen Pferden wirkt der Wallach entspannt und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Danach darf er endlich los galoppieren.

Seelische Unterstützung in der Pandemie

Laut Lenas Mutter, Diana Greulich, hat Rudi der 15-Jährigen durch die Pandemie geholfen. Wie für viele in ihrem Alter, brachte Corona eine große psychische Belastung mit sich.

"Rudi merkt sofort, wenn es mir nicht gut geht und gibt mir dann einfach etwas."

Lenas Pferdeliebe hat auch ihren Preis. Neben Futter, Tierarztkosten und Stallmiete kostet Rudi vor allem sehr viel Zeit. Fast jeden Tag ist Lena für mehrere Stunden im Stall in Höpfingen. Viel Freizeit bleibt ihr nicht. Zeit um sich mit Freunden zu treffen hat sie nur am Wochenende. Für Lena gibt es trotzdem nichts Schöneres. "Immer wenn ich in den Stall komme, vergesse ich einfach alles andere", sagt sie. Trotz des vielen Trainings und ihres Wissens auf dem Gebiet der Pferdezucht will die 15-Jährige beruflich in eine andere Richtung gehen. Sie will später in der Pharmaindustrie oder der Futtermittelherstellung arbeiten. Ihre große Leidenschaft für Pferde soll dabei weiterhin ein Hobby bleiben.