Am Freitag beginnt in Mannheim die Pferdesport-Messe "Equitana Open Air“. Damit kehrt zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie eine Messe auf das Maimarktgelände zurück. Von Freitag bis Sonntag erwarten die Veranstalter zwischen 15.000 und 17.000 Besucher. Zutritt auf das Gelände haben geimpfte, genesene und getestete Personen. Außerdem besteht Maskenpflicht - auch in den Freibereichen. 100 Aussteller sind vor Ort, die verschiedene Produkte des Reitsports anbieten. Fürs Publikum sind außerdem zahlreiche Veranstaltungen auf mehreren Reitplätzen geplant. Auf dem Programm stehen Wettbewerbe in Dressur, Springen und Fahren sowie besonderen Prüfungen unter anderem für Westernreiter.