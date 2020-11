Weihnachtsfeiern, Gansessen mit Freunden und die bevorstehenden Feiertage, an denen man sich mit der Familie in einem schönen Restaurant verwöhnen lässt. In der Vorweihnachtszeit brummt das Geschäft in der pfälzischen Gastronomie - normalerweise. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Restaurants sind geschlossen und werden es wohl noch ein paar Wochen lang bleiben. Ein Traditionsgasthaus in Freinsheim zur aktuellen Lage.