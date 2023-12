Personalmangel im Stellwerk Neckargemünd sorgt für Probleme

per Mail teilen

Das Stellwerk in Neckargemünd ist 60 Jahre alt und muss noch weitgehend von Hand betrieben werden. Weil dort Personalnotstand herrscht, gibt es seit Wochen Probleme.

Auch wenn die Digitalisierung immer weiter voran schreitet: Etliche Stellwerke der Bahn werden nach wie vor weitgehend von Hand gesteuert - so auch in Neckargemünd. Das sorgte in den vergangenen Monatgen immer wieder für Probleme, denn nur wenige Mitarbeiter können das 60 Jahre alte Stellwerk bedienen – und zuletzt hat es viele krankheitsbedingte Ausfälle gegeben. Aus diesem Grund fallen immer wieder S-Bahnen im Rhein-Neckar-Kreis aus.