Die Nacht des 12. August auf 13. August - der Höhepunkt für viele Sternengucker. Aber nicht nur Experten haben an der Sternwarte Waldbrunn-Weisbach in den Himmel geschaut. Auch Besucher waren auf dem Odenwald-Plateau zu Gast.

Ganz in der Nähe der höchsten Erhebung des Odenwalds - dem Katzenbuckel - liegt Waldbrunn-Weisbach. Auf 480 Metern Höhe. Hier steht die Sternwarte. Eine kuppelförmige Anlage. Eine weiße Halbkugel, aus der Hobby-Astronomen und viele Jugendliche gerne in den Nachthimmel schauen.

Die Sternschnuppen-Jäger in ihrem Element: Bei guten Bedingungen konnten sie das Himmelsphänomen über dem Odenwald beobachten. SWR

"Die beste Richtung ist Nordosten. Das Sternbild etwas unterhalb der Kassiopeia. Das ist das Himmels-W. Und Perseus. Da kommt der Meteorstrom her. Davon haben die Perseiden ja auch ihren Namen. Sie gehen vom Sternbild des Perseus aus."

Besucher an der Sternwarte

Rund 60 Besucher, auch Feriengäste und Kinder, waren am Donnerstagabend und in der Nacht beim Himmelspektakel dabei, Perseiden-Sternschnuppen schauen. Sie waren gegen 22 Uhr gut zu sehen. Trotz der Höhe auf dem Odenwald-Plateau: Auch hier kämpft man mit viel "Lichtverschmutzung" - also störenden Lichtquellen durch umliegende Dörfer und Straßenbeleuchtungen. Das schränkt die Sicht etwas ein. Statt 100 Perseiden pro Stunde gab es rund 20 bis 25 zu sehen.

Die Perseiden Die Perseiden sind ein Meteorstrom, der jährlich zu beobachten ist. Immer Mitte August. Zum Teil werden die Sternschnuppen so hell wie Planeten, wenn sie in der Atmosphäre verglühen. Dann werden sie Feuerkugeln genannt. Der Ursprung der Perseiden liegt im Sternbild Perseus, nah dem Sternbild Kassiopeia.

Weiter gute Aussichten am Perseiden-Himmel

Immerhin: Das Wetter ist dafür im Augenblick gut, der Nachthimmel ist frei von Wolken. In den kommenden Nächten wird es weiter ähnliche Sichtverhältnisse geben. Rund zwei Wochen, bis Ende August, lassen sich die Sternschnuppen noch beobachten. Der Tipp vom Experten: Am besten einen Liegestuhl mitnehmen. Damit der Nacken beim Gucken nicht steif wird.