Weltweit haben 500 Millionen Frauen keinen Zugang zu Periodenprodukten - also zu Tampons oder Binden. In Deutschland sind etwa 100.000 Frauen von der sogenannten "Periodenarmut" betroffen.

So nennt man es, wenn eine Frau während ihrer Menstruation keine Möglichkeit hat, sich mit Hygieneprodukten auszustatten. Im Mannheimer Kunstzentrum "Zeitraum Exit" möchte man etwas dagegen tun. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Aktion erfolgt im Rahmen des BodyLeaks Festivals. In drei Mannheimer Drogerieketten dm kann man jetzt Binden oder Tampons spenden. Im Interview beschreibt Sonja Wawszczak vom DRK-Kreisverband Mannheim, warum das so wichtig ist.

SWR Aktuell: Ist die Periode einer Frau immer noch ein Tabuthema? Und wenn ja, warum? Eigentlich ist es doch das Normalste von der Welt?

Sonja Wawszczak: Ja, es ist das Normalste von der Welt und dennoch ist es in vielerlei Hinsicht noch ein großes Tabuthema. Ich habe jetzt ja hier den besonderen Blick auf die Frauen, die uns auch in der sozialen Arbeit begegnen. Da richte ich mich ja auch an Frauen in prekären Lebenslagen, an Migrantinnen, an Menschen, die ihren gewöhnlichen Lebensalltag auf der Straße haben. Da ist es ein sehr großes Tabuthema: Nicht, dass man eine Periode bekommt, sondern wie man damit umgeht und wie man den Alltag meistern kann, die Woche der Periode durchzustehen.

"Bei Frauen in prekären Lebenslagen ist es ein sehr großes Tabuthema."

SWR Aktuell: Was sind denn da die Probleme der Frauen, die Sie treffen?

Sonja Wawszczak: Vor allem die Beschaffung der Hygiene-Materialien, die man eben benötigt wie Tampons und Binden. Die hygienischen Zustände. Wenn ich den größten Teil des Tages auf der Straße verbringe oder in Wohnverhältnissen lebe, in denen nicht Standard ist, jetzt alles vorhanden ist wie in einem normalen Haushalt, dann hat es auch ja ganz viel mit einem Hygiene- und Gesundheits-Aspekt zu tun.

Da gibt es bei den Frauen zwei Probleme: Das ist entweder die Scham davor, auch die Probleme, die man damit hat, es anzusprechen. Da kommt es vielleicht auch darauf an, ob man aus einem anderen Kulturkreis kommt, in dem das grundsätzlich ein Tabuthema ist. Oder einfach eine finanzielle Notlage, weil all das, was ich brauche, um durch die Periodenwoche zu kommen, muss ich ja mit Geld bezahlen. Wenn ich davon wenig habe, dann muss ich mir ganz genau überlegen, wie gebe ich mein Geld dafür aus, was ist notwendig. Da das etwas sehr Individuelles ist, sind die Kosten, die da auf einen zukommen, sehr individuell und unterschiedlich.

SWR Aktuell: Was soll Ihre Sammelaktion, bei der Sie jetzt kräftig mithelfen, bewirken?

"In erster Linie soll die Sammelaktion Gehör verschaffen, dass man überhaupt darüber spricht und eine Sensibilisierung dafür schaffen, dass das Thema kein Thema von Dritte-Welt-Ländern ist, sondern das unmittelbare Nachbarinnen davon betroffen sind, an Periodenarmut leiden."

Sonja Wawszczak: Mit der Aktion alleine, dass das jetzt Gehör im Radius findet, denke ich, es gibt Menschen und, ich sage jetzt, speziell Menschen und nicht nur Männer in dem Fall, sondern auch Frauen, die es ja eigentlich wissen müssten, die jetzt da ganz anders darüber nachdenken, weil es vielleicht vorher in den Gedanken noch ganz weit weg war. Wir leben in einem modernen, reichen Industrieland. Da darf es ja so etwas eigentlich nicht geben. Aber Fakt ist: Es gibt es.

SWR Aktuell: Und wo und wie und was kann ich spenden?

Sonja Wawszczak: Sie können in den drei DM-Märkten in Wohlgelegen, in der Schwetzinger Stadt und auch in der Vogelstang, wenn Sie etwas kaufen und sowieso als Kunde da sind, einfach ein Päckchen Slip-Einlagen, Binden oder Tampons in ihren Wagen packen und an der Kasse bezahlen. Nach der Kasse steht dann ein großer Behälter mit dem vorherigen Spenden drin. Da ist auch ein Zettel angebracht, auf dem man noch einmal über unsere Aktion lesen kann. Am Ende der Spendenphase sammeln wir alle Spenden ein, sortieren sie und sind dann bereit zur Ausgabe.