Im Corona-Test-Zentrum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) werden ab der kommenden Woche keine PCR-Tests mehr durchgeführt - wegen mangelnder Auslastung, wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte. Durch die sinkenden Fallzahlen führte das Personal dort in den vergangenen vier Wochen nur noch durchschnittlich fünf PCR-Testungen pro Tag durch. Der Kreis bietet PCR-Tests weiter im Testzentrum in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) an. Termine gibt es laut Landratsamt allerdings nur nach telefonischer Rücksprache mit der Hotline des Gesundheitsamtes.