Am 31. Mai jährt sich der Angriff in Mannheim, bei dem der Polizist Rouven Laur getötet wurde. Daran möchte die Stadt gedenken - eine weitere Veranstaltung wurde jetzt abgesagt.

Neben der offiziellen Gedenkveranstaltung für Rouven Laur wurde zunächst eine weitere Veranstaltung auf dem Marktplatz angemeldet. "Pax Europa", die Organisation, deren Stand Attentäter Sulaiman A. angegriffen hat, plante eine eigene Veranstaltung. Darüber hatte der "Mannheimer Morgen" berichtet.

Mannheimer Polizei gedenkt Rouven Laur

Bei den Geschehnissen wurde der Polizist Rouven Laur getötet und mehrere Angehörige der "Pax Europa"-Bewegung verletzt. Die umstrittene Organisation wollte daran gedenken - hat die Anmeldung jetzt aber wieder zurückgezogen. Laut eigener Aussage aus Respekt vor den Polizisten, die die Veranstaltung schützen müssen. "Wir können nachvollziehen, dass sich viele Polizisten in Mannheim und Umgebung an diesem Tag ausschließlich auf das Gedenken an Rouven Laur konzentrieren möchten", heißt es auf SWR-Anfrage.

Anwalt der Familie Laur: "Vorhaben geschmacklos"

Wolfram Schädler vertritt die Angehörigen Rouven Laurs im Prozess gegen den Attentäter Sulaiman A. Noch vor der Absage ließ er verlauten, dass die Familie die geplante Veranstaltung von "Pax Europa" ablehne. Schädler findet das Vorhaben "geschmacklos. Man missbrauche den Namen Rouven Laurs und sorge für ein "Déjà-vu" bei Polizisten und Angehörigen.

Polizeigewerkschaft befürchtete politische Instrumentalisierung

Auch Thomas Mohr, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mannheim äußerte sich noch vor der Absage durch "Pax Europa" kritisch: "Der 31. Mai ist ein Tag der stillen Trauer und des würdevollen Gedenkens an unseren im Dienst getöteten Kollegen Rouven Laur. Dass ausgerechnet an diesem Tag eine Gruppierung wie "Pax Europa" eine eigene Mahnwache anmeldet, empfinden wir als pietätlos und politisch motivierte Instrumentalisierung eines tragischen Ereignisses". Von diesem Vorwurf distanziert sich die Bewegung auf Anfrage.

"Pax Europa" ist in der Vergangenheit durch islamfeindliche Aussagen von Mitgliedern aufgefallen. Vorstand Michael Stürzenberger, der beim Attentat verletzt wurde, wurde deswegen schon vom bayerischen Landesverfassungsschutz beobachtet. Für den 31. Mai plane die Bewegung nun eine Gedenkfeier in Köln.