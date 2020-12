Die Corona-Pandemie sorgt für deutlich gesunkene Patientenzahlen in den Bereichen, die nichts mit Corona zu tun haben. Das gilt auch für die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen. Besonders betroffen sind dort die chirurgische und die akutgeriatrische Abteilung. Viele Patienten trauten sich schlichtweg nicht, derzeit ins Krankenhaus zu gehen, heißt es bei der Klinikleitung. Wer Schmerzen hat, die irgendwie auszuhalten sind, wer zudem alt ist, vermeide derzeit offenbar den Gang in ein Krankenhaus. Der Gesundheitszustand wird dadurch allerdings nicht selten schlechter. Das wiederum sorgt dafür, dass die Fälle, die dann tatsächlich doch in der Klinik landen, deutlich schwerwiegender sind als üblich. Die Kliniken appellieren deswegen an die Bevölkerung, bei ernsten medizinischen Probleme direkt ins Krankenhaus zu gehen und nicht erst mehrere Wochen verstreichen zu lassen.