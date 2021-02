Die Mannheimer Innenstadt gilt als "die" Einkaufsmeile der Region - aber wird sie diesem Ruf auch gerecht? Das wird alle zwei Jahre mit einer Passanten-Befragung untersucht - diesmal in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Im Vergleich mit bundesweit zwölf Städten ähnlicher Größe bekommt Mannheim für sein Einzelhandelsangebot die Schulnote 1,9 - und nimmt damit den absoluten Spitzenplatz ein. Und auch das Gastronomie-Angebot gehört im Vergleich dieser Städte zu den Topplatzierten in Deutschland. Außerdem ist das Mannheimer Innenstadt-Publikum im Durchschnitt jünger als in anderen Einkaufsstädten - und mehr als die Hälfte der Besucher kommen von außerhalb - Mannheim habe eine Magnetwirkung, so die Studie. Einziger Wermutstropfen: Die Zahl der Befragten, die verstärkt online Einkaufen und deshalb seltener in der Mannheimer Innenstadt, ist - wie in anderen Städten auch - sprunghaft angestiegen: Von rund 13 Prozent vor zwei Jahren auf heute 27 Prozent - vermutlich wegen Corona. Dafür müsse der stationäre Handel nach der Pandemie Antworten finden.