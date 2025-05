In Neckargemünd haben zwei Unbekannte von einem Quad aus mit einer Softair-Pistole auf Passanten geschossen. Diese kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) haben zwei Unbekannte am Freitagabend zwei Passanten angegriffen. Laut Polizei fuhren sie mit einem Quad an den Fußgängern vorbei, wobei der Sozius mit einer Softair-Pistole auf die beiden schoss. Dabei trafen die abgefeuerten Kunststoffkügelchen einen Mann am Oberkörper und seine Begleiterin zweimal am Bein. Beide haben laut Polizei keine bleibenden Schäden erlitten. Ihren Angaben zufolge saßen zwei Männer auf dem Quad, beide trugen Helme und waren deshalb nicht näher zu erkennen. Das Quad soll eine auffallend orange Farbe gehabt haben sowie eine Heidelberger Zulassung. Der Fahrer des Quads wirkte demnach älter und von kräftigerer Statur als sein Beifahrer.

Softair-Waffen: Mehr als nur ein "Spielzeug"

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zum Halter des orangefarbenen Quads geben können, sich zu melden. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Softair-Pistolen seien eigentlich für Kinder gemacht und hätten nicht viel Energie. Sie könnten aber leicht manipuliert werden, so die Polizei. Manche sähen täuschend echt aus. Wer mit einer solchen "Anscheinswaffe" im öffentlichen Bereich schießt, verstoße demnach gegen das Waffengesetz.