Eigentlich sollten die Rhein-Neckar-Löwen am Samstag in der Handball-Bundesliga bei GWD Minden antreten - jetzt wurde die Partie abgesagt. Grund dafür ist, dass Mindens Jung-Nationalspieler Juri Knorr positiv auf Corona getestet wurde. Der GWD-Spielmacher war nach Vereinsangaben vergangene Woche mehrfach negativ auf Covid19 getestet worden. Er hatte daraufhin am Abschlusstraining in Vorbereitung auf das Liga-Spiel gegen den Bergischen HC teilgenommen. Ein weiterer Corona-Test am Donnerstag fiel dann allerdings positiv aus. Aus diesem Grund befindet sich das gesamte Team jetzt in Quarantäne. Das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.