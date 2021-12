Parkscheinautomaten außer Betrieb

per Mail teilen

Die Parkscheinautomaten in der Eberbacher Innenstadt (Rhein-Neckar-Kreis) werden bis einschließlich 3. Januar außer Betrieb genommen. Das ist in Eberbach zum Jahreswechsel keine Seltenheit. Bereits seit mehreren Jahren setzt die Stadt die Automaten außer Betrieb. Hintergrund dafür sind unter anderem Instandhaltungsmaßnahmen und Vandalismus, sagt Bürgermeister Peter Reichert. Das Parken in der Innenstadt ist damit kostenlos. Autofahrer müssen allerdings eine Parkscheibe gut sichtbar auslegen und darauf achten die Höchst-Parkzeit nicht zu überschreiten.