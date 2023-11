per Mail teilen

Das traditionsreiche Mannheimer Maritim-Hotel hat einen neuen Pächter. Ab Januar firmiert das Haus unter Parkhotel. Dahinter steckt ein bekannter Name.

Erst Parkhotel, dann Maritim, jetzt wieder Parkhotel Pro Conceprt AG

Seit Mitte Oktober ist das Mannheimer Maritim-Hotel geschlossen. Nun steht fest: Im Januar öffnet es wieder, dann unter dem Namen Parkhotel. Das kündigte der Eigentümer, die ProConcept AG, am Freitagnachmittag an. ProConcept hatte das Haus 2017 erworben.

Neuer Maritim-Pächter: Parkhotel Mannheim GmbH

Neuer Pächter ist die Parkhotel Mannheim GmbH, heißt es in der Mitteilung. Sie gehört einem Mitglied der Mannheimer Unternehmerfamilie Baklan und betreibt bereits zwei weitere Hotels. Geschäftsführer Tamer Baklan ist der Neffe von Mustafa Baklan, dem Geschäftsführer des Mannheimer Lebensmittelkonzerns Suntat.

Der Pachtvertrag mit dem bisherigen Pächter Maritim läuft Ende des Jahres aus. Dadurch könne der Hotelbetrieb fast nahtlos fortgesetzt werden, teilt der Eigentümer weiter mit.

Hotel mit 172 Zimmern auch beliebte Mannheimer Hochzeits-Location

Das Hotel hat 172 Zimmer und kann mit seinen zahlreichen Veranstaltungsräumen insgesamt bis zu 400 Personen beherbergen. In der Vergangenheit wohnten dort immer wieder prominente Gäste. Außerdem war das Hotel eine beliebte Hochzeits-Location. Architektonisch gilt das Haus nach Angaben der Eigentümer als "am vollständigsten erhaltene neubarocken Anlage in Deutschland". Seinen neuen Namen trug es bereits bei seiner Eröfffnung im Jahr 1901. Damals hieß es Parkhotel National.