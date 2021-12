Eine 54-Jährige hat laut Polizei am Dienstag nach einem Beutezug in einem Geschäft in Viernheim (Kreis Bergstraße) einen Ladendetektiv am Kopf verletzt. Die Frau soll in dem Laden Parfüm im Wert von 230 Euro gestohlen haben. Der Ladendetektiv stellte sie schließlich vor dem Geschäft, woraufhin die Frau um sich schlug. Die Polizei ermittelt jetzt gegen sie wegen Diebstahls und Körperverletzung.