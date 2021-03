Am Montag sollen die Fünft- und Sechstklässler in Baden-Württemberg zurück in den Präsenzunterricht kommen. Das finden angesichts steigender Corona-Inzidenzwerte nicht alle gut. Auch nicht der Vorsitzende des Mannheimer Gesamtelternbeirats, Thorsten Papendick.

SWR Aktuell: Wie sieht denn der Gesamtelternbeirat Mannheim die geplanten Schulöffnungen für Grundschulen und den teilweisen Präsenzunterricht für die 5. und 6. Klassen am Montag?

Thorsten Papendick: Wir freuen uns natürlich für die Eltern, dass die Schulen für mehr Schülerinnen und Schüler geöffnet werden, sehen aber die Vorbereitung sehr kritisch. Die Vorgaben, die vom Kultusministerium gemacht sind, sind so offen, dass die ganze Belastung wieder bei den Schulleitungen hängen bleibt. Die Öffnungen, so wie sie geplant sind - das heißt in voller Klassenstärke - ohne dass der Abstand gewahrt wird und in den Grundschulen auch noch ohne Masken, das ist fahrlässig.

Mannheims Gesamtelternbeiratsvorsitzender Thorsten Papendick Thorsten Papendick

SWR Aktuell: Wie erleben Sie denn konkret die Vorbereitungen? Sind die Schulen überhaupt vorbereitet?

Thorsten Papendick: Manche Schulen sind so weit vorbereitet, dass sie versuchen, das Konzept, was sie die letzten Wochen und Monate angewandt haben, mit dem Wechselunterricht zu übertragen auf die volle Klassenstärke. Aber es gibt auch Schulen, die sehr schlecht vorbereitet sind und die sich große Gedanken darüber machen: Wie schützen sie ihre Kolleginnen und Kollegen und wie schützen sie die Schülerinnen und Schüler vor möglichen Ansteckungen?

SWR Aktuell: In Mannheim liegt die Corona-Inzidenz wieder bei über 100...

Thorsten Papendick: Wenn so geöffnet wird, wie das im Moment geplant ist, dann ist es unverantwortlich. Für die Kinder und für die Eltern ist es natürlich zum großen Teil eine große Freude. Sie freuen sich darauf, dass wieder Unterricht stattfindet. Aber was nützt uns das, wenn vielleicht in 14 Tagen alles wieder geschlossen wird?

SWR Aktuell:. Eigentlich wollte die Landesregierung ja mal allen Lehrerinnen und Lehrern und auch den Schülern zwei Schnelltests pro Woche bereitstellen. Klappt das?

Thorsten Papendick: Man spricht von diesem Angebot. Aber tatsächlich auch erst diese Woche. Das wundert mich auch. Auch diese Schulöffnung kommt ja nicht überraschend. Das heißt: Man hatte Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die Vorbereitung hat aber nicht stattgefunden. Das heißt: Jetzt werden wieder Schnellschüsse gemacht, die nicht vorbereitet sind. Die Unterschiede in den einzelnen Kommunen und Städten sind riesengroß. Es basiert alles auf Eigeninitiative der Städte und Kommunen. Unterstützung von Seiten des Landes ist so gut wie nicht vorhanden. Es gibt keine einheitliche Teststrategie vom Land. Aber auch das ist gerade das, was wir Eltern erwarten. Schulöffnung ja - aber nur mit der Sicherheit, dass sich die Schüler, Lehrer und Eltern nicht anstecken.

SWR Aktuell: Sie haben die kommunalen Unterschiede bezüglich der Schnelltests angesprochen. Wie sieht es aus Ihrer Sicht in Mannheim aus?

Thorsten Papendick: Nicht wirklich gut. Was die Testung der Schülerinnen und Schüler angeht, denke ich: Mannheim bräuchte eigentlich noch eine Woche oder 14 Tage Zeit, um die geplante Testung der Schülerinnen und Schüler in allen Schulen umzusetzen. Die Zeit hat nicht gereicht und wird auch nicht reichen, das bis Montag umzusetzen.

SWR Aktuell: Wenn Eltern Sicherheitsbedenken haben, können sie ihre Kinder zu Hause lassen. Werden sie Ihre Kinder am Montag in die Schule schicken?

Thorsten Papendick: Meine Frau und ich sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir unser kleinstes Kind tatsächlich ab Montag wieder in die Schule schicken. Aber es wird große Nachteile haben, wenn wir es zu Hause lassen, weil der gut funktionierende Fernlern-Unterricht dann in der Form nicht mehr stattfinden kann, weil die Lehrer dann keine Kapazitäten mehr haben, gleichzeitig die Kinder in der Schule und die Kinder daheim zu unterrichten. Das ist eine große Problematik. Das heißt: Aus Gesundheitsgründen wäre es sinnvoll, das Kind zu Hause zu lassen. Aber aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit und der Chancengleichheit ist man fast gezwungen, sein Kind auch in den Präsenzunterricht zu schicken.