Heddesheim: Panzergranate gesprengt

In Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagnachmittag eine Panzergranate gesprengt worden. Die Polizei hatte erst am Mittag vom Fund der Granate in einem Feld erfahren.

Es lief schneller als geplant: Erst am späten Samstagvormittag hatte die Polizei in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) vom Fund der Panzergranate in einem Feldgebiet in der Nähe der Kreisstraße bei Heddesheim erfahren. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde hinzugezogen und entschied, dass die Granate gesprengt werden müsse. Sprengung verlief problemlos Gegen 17 Uhr war die Panzergranate gesprengt. Ohne besondere Vorkommnisse, wie die Polizei auf Anfrage erklärte. Sämtliche Sperrungen wurden wieder aufgehoben. Keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung Laut Polizei war keine Evakuierung notwendig, denn bei einem Sicherheitsradis von 150 Metern um die Fundstelle waren keine Gebäude betroffen.