Panzersprenggranate in Mannheim kontrolliert gesprengt

Bei Bauarbeiten in Mannheim wurde eine Panzersprenggranate entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Granate mittlerweile gesprengt. Einige Anwohner waren vorsichtshalber evakuiert worden.

Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde in Mannheim eine Panzersprenggranate, die am Nachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden war, erfolgreich gesprengt. Das teilte die Feuerwehr Mannheim mit. Der Gefahrenbereich war für mehrere Stunden gesperrt.

Mehrere Straßen rund um das Gebiet Friedrichsring/Hebelstraße waren gesperrt. SWR Stefan Frenke

Laut Polizei sei in der Nähe des Fundorts ein etwa ein Meter tiefes Loch gegraben worden. Die Granate sei darin mit Sand abgedeckt und durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt worden.

Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen

Einige Anwohnerinnen und Anwohner mussten evakuiert werden, da die Panzergranate - die weitaus weniger Sprengkraft hat als etwa eine Fliegerbombe - nicht abtransportiert werden konnte und vor Ort unschädlich gemacht werden musste. Mittlerweile können die Anwohnerinnen und Anwohner aber wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Sämtliche Verkehrssperrungen seien aufgehoben, teilte die Polizei mit.

Aufenthaltsraum für Evakuierte

Für die Dauer der Maßnahmen hatte die Polizei im Kongresszentrum Rosengarten einen Betreuungsraum eingerichtet. Dort konnten sich Personen aufhalten, die die Zeit der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts verbringen konnten.