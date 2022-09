Einheben des Panoramastegs für Bundesgartenschau hat begonnen

In der Nacht auf Samstag haben die Arbeiten für einen Panoramasteg, ein Wahrzeichen der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim, begonnen.

Der 81 Meter lange Panoramasteg aus Stahl wird in den kommenden Tagen mit Schwerlastkränen in Position gehoben. Fünf Kräne arbeiten Tag und Nacht an den riesigen Einzelteilen, die bis zu 95 Tonnen wiegen. Die Straße "Am Aubuckel" in Mannheim-Feudenheim ist in dieser Zeit komplett gesperrt.

Panoramasteg für BUGA23: "Komplexes Brückenbauwerk"

Projektleiter Farsad Tawakol vom BUGA23-Team sagte dem SWR am späten Freitagabend, das ganze Bauvorhaben sei eine "Nervenprobe". Es handle sich um ein "komplexes und total aufwändiges Brückenbauwerk". Da müsse man immer Verzögerungen einkalkulieren. Zunächst sollte der Steg in der Nacht auf Freitag eingehoben werden. Das scheiterte aber an einer falsch gelieferten Quertraverse.

Verbindung des Buga-Geländes mit Feudenheimer Au

Alle Einzelteile zusammen sollen später zum Panoramasteg zusammengesetzt werden. Der Steg wird dann die Straße "Am Aubuckel" teils freischwebend überspannen und so das Bundesgartenschaugelände mit der vorgelagerten Feudenheimer Au verbinden, in der ein künstlicher See angelegt wird.

Das Einheben des Panoramastegs hat begonnen SWR

Arbeiten an Panoramasteg dauern mindestens bis Montag

Das Einheben der drei Einzelstücke in die richtige Position wird laut BUGA23-Team mindestens bis Montag früh dauern, eventuell sogar länger. Vier Schwerlastkräne und einer der größten Kräne Deutschlands, der 900 Tonnen wiegt, sind an dem Kraftakt beteiligt.

Es dauert Stunden, um die riesigen Teile einige Meter zu bewegen SWR

Verzögerungen durch Schweißnähte

Der Steg kann später hunderte Menschen tragen. Während der Vorbereitungen war es zu Verzögerungen gekommen, weil immer wieder Schweißnähte beanstandet wurden. Der auf 43 Meter Länge freitragende Steg bleibt nach der BUGA23 in Mannheim am Platz und soll zur Brücke umfunktioniert werden.