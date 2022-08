BUGA23 in Mannheim: Mega-Kran wird Panoramasteg in Position heben

In diesen Tagen wird der Panoramasteg für die Feudenheimer Au zusammengeschweißt. Die große Stahlkonstruktion wird das Aushängeschild der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim sein.

In den nächsten Wochen werden die Einzelteile des Panoramastegs mit Hilfe eines Schwerlastkrans, der bis zu 900 Tonenn bewegen kann, eingehoben. Bereits jetzt steht fest, dass das Großereignis viele Schaulustige anlocken wird.

Megakran lockt Kran-Spotter an

Insgesamt gibt es in Deutschland nur drei Krane mit dieser Hebekraft. So genannte "Kran-Spotter", die sich weltweit für diese stählernen Giganten interessieren, haben bereits angefragt.

Die Aribeiten für den Panoramasteg sind schon weit fortgeschritten SWR

Steg verbindet Spinellipark und Feudeheimer Au

Der riesige Stahlsteg hat eine Funktion: Er verbindet den Spinelli-Park mit der vorgelagerten Feudenheimer Au - und das bis zu 43 Meter freitragend. BUGA-Besucher haben von dort aus einem schönen Blick über Mannheim und auf die Feudenheimer Au, wo übrigens auch zwei Fledermaustürme schon auf Bewohner warten.

So soll der Panoramasteg nach seiner Fertigstellung aussehen RMP

Panoromasteg trägt hunderte Menschen

Die Tragkraft der Stahlkonstruktion ist gewaltig, hunderte Menschen können den insgesamt 81 Meter langen und zwölf Meter breiten Panoramasteg gleichzeitig betreten. Schweißer sitzen zurzeit in Zelten und ziehen die Schweißnähte, um die insgesamt 23 angelieferten Einzelteile miteinander zu verbinden.

Verborgen in Zelten sind Schweißer dabei, die 23 Einzelteile zu drei großen Einheiten zu verbinden SWR

Ultraschallanalyse der Schweißnähte

Am Ende sind es drei Teile, die auf die Betonkonstruktion gehoben und dort verbunden werden. Damit die immense Tragkraft gewährleistet ist, werden die Schweißnähte mit Ultraschall geprüft.

Der Steg besteht aus Cortenstahl, der auf der Oberfläche eine Rostschicht bildet, die vor weiterer Korrosion schützt. SWR

Der Steg ist ein Kompromiss

Im Grunde ist der Steg ein Kompromiss, weil die vierspurige Straße "Am Aubuckel" nicht verlegt worden ist - das scheiterte damals im Gemeinderat. Die Straße trennt die beiden BUGA-Gelände Spinelli-Park und Feudenheimer Au voneinander. So verbindet der Panoramasteg in Zukunft beide zumindest in der Luft.