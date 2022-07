Fehler auf Schild der Mannheimer Helmut-Schmidt-Brücke

Ex-Kanzler Helmut Schmidt ist zwar alt geworden, 100 war er aber nicht. Die Stadt Mannheim musste deshalb ein neues Brücken-Schild wieder abhängen. Die Daten waren falsch.

Am Mittwoch war das neue Schild an der Helmut-Schmidt-Brücke in Mannheim feierlich enthüllt worden. Zeitgleich wurde auch die Helmut-Kohl-Straße eingeweiht. Was dabei offenbar niemandem auffiel: Die Geburtsdaten des Altkanzlers Helmut Schmidt stimmten nicht.

Bei der feierlichen Enthüllung des Schildes fiel der Fehler erstmal niemandem auf SWR

Auf dem Schild ist zu lesen, dass der Kanzler von 1915 bis 2015 gelebt hat. Dann wäre er stolze 100 Jahre alt geworden. Der SPD-Politiker wurde aber 1918 geboren und wurde somit "nur" 96 Jahre alt.

Über den Fehler bei der Benennung der Helmut-Schmidt-Brücke hätte der Namensgeber vermutlich gelacht IMAGO IMAGO / Dieter Bauer

Fehler auf dem Schild fiel erst am Abend auf

Am Abend sei man auf die Panne aufmerksam gemacht worden, so ein Sprecher der Stadt Mannheim.

"Der Fehler tut uns ungeheuer leid."

Die Stadt Mannheim hat das falsche Schild also am Donnerstagmorgen wieder abgehängt. Ein neues sei in Auftrag gegeben und soll bald montiert werden. Darauf sollen dann die richtigen Daten stehen.

Bei Helmut-Kohl-Straße stimmen die Daten

Warum es zu dem, so wörtlich, "extrem ärgerlichen Fehler" kam, sei unklar. Man gehe der Sache jetzt nach.

Gleichzeitig mit der Helmut-Schmidt-Brücke wurde auch eine Straße nach Ex-Kanzler Helmut Kohl benannt. Dessen Daten wurden offenbar korrekt angegeben.